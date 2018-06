Mattis: USFK Tidak Termasuk Agenda KTT Korut-AS

Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan bahwa nasib pasukan AS di Korea (USFK) bukan isu yang akan dibahas dengan Korea Utara.



Mattis, yang tengah menghadiri Asia Security Summit di Singapura, mengatakan bahwa masalah tersebut tidak ada di atas meja perundingan Korea Utara-AS, seperti seharusnya.



Dia juga menjanjikan upayanya untuk meraih denuklirisasi secara penuh, terverifikasi dan tidak dapat diubah (CVID) di Semenanjung Korea.



Dalam pidatonya di pertemuan tersebut pada hari Sabtu (2/6/2018), dia mengatakan bahwa AS akan mendukung upaya diplomasi tanpa henti untuk mencapai tujuan tersebut.



Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young-moo juga berbicara dalam pertemuan tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengusahakan keruntuhan Korea Utara atau unifikasi Korea melalu penyerapan atau cara-cara artifisial, dan berjanji untuk meredakan ketegangan militer antar-Korea secara berangsur-angsur.



Administrasi Moon Jae-in, menurutnya, mengakui perbedaan yang ada antara kedua Korea.



Song juga akan menggelar pembicaraan dengan Mattis dan mendiskusikan langkah-langkah keamanan yang terkait dengan denuklirisasi dan kerja sama pertahanan.



Pada hari Minggu (3/6/2018), pertemuan trilateral dengan menteri keamanan Jepang dan Cina telah dijadwalkan.



Asia Security Summit juga dikenal sebagai Dialog Shangri-La karena digelar setiap tahun di Hotel Shangri-La di Singapura.



Acara itu mengumpulkan pejabat keamanan senior dan ahli keamanan dari sekitar 40 negara.

