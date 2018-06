Pertemuan Menteri Pertahanan Korsel-AS Sukses

Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young-moo dan Menteri Pertahanan AS James Mattis mengadakan pertemuan pada hari Sabtu (2/6/2018) di Singapura.



Kedua menteri mendiskusikan isu pertahanan dari segi geografis yang akhir-akhir ini mengalami perubahan dan kerjasama pertahanan serta mengonfirmasi kembali aliansi kedua negara.



Setelah pertemuan, James Mattis menyebut pertemuan itu "sangat sukses", dan atas pertanyaan tentang reaksi Korea Utara menanggapi pasukan AS di Korea Selatan, dia menjawab dalam bahasa Korea "Mari jalan bersama".



Lebih lanjut, Mattis mengatakan bahwa masalah pasukan AS di Korsel tidak menjadi bahan negosiasi bahkan tidak mungkin menjadi agenda dalam pembicaraan ke depan.



Menteri Song menyetujui pendapat Mattis, dan mengatakan bahwa Korea Selatan dan Utara mengakui adanya perbedaan satu sama lain dan tidak akan mengusahakan keruntuhan Korea Utara atau unifikasi Korea melalui penyerapan atau menggunakan cara-cara artifisial.

