Choengwadae Optimis Pada Keputusan Berani Kim Jong-un dan Donald Trump

Presiden Moon Jae-in mengadakan sidang kabinet hari Selasa (12/6/18) bersamaan dengan pelaksanaan KTT antara Korea Utara dan AS.



Dalam sidang tersebut, Presiden Moon menyatakan kegelisahan jelang pelaksanaan KTT tersebut, menambahkan bahwa saat ini seluruh perhatian masyarakat Korea terfokus pada Singapura.



Moon berharap KTT tersebut dapat menjadi pertemuan yang membuahkan hasil, baik untuk denuklirisasi lengkap maupun perdamaian era baru bagi dua Korea dan AS.



Sebelum sidang kabinet, Presiden Moon menonton siaran langsung KTT Korea Utara dan AS bersama anggota sidang kabinet, termasuk Perdana Menteri Lee Nak-yon.



Ketika Kim dan Trump berjabat tangan di depan bendera negara masing-masing, Presiden Moon menunjukkan senyum kebahagiaan.



Apabila hasil pertemuan antara Korea Utara dan AS keluar, Cheongwadae akan mengeluarkan pernyataan atas nama Juru Bicaranya, Kim Eui-kyum.



Menurut perkiraan, pernyataan Presiden Moon akan keluar menjelang pukul 6 sore, dan mengandung gagasan dari hasil pertemuan antara Korea Utara dan AS.

[Photo : YONHAP News]