Presiden Moon dan Trump Bahas Tindak Lanjut Pasca KTT Korut-AS

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kontak telepon seusai pelaksanaan KTT di Singapura hari Selasa (12/6/18).





Presiden Moon mengatakan Presiden Trump telah menyediakan titik tolak untuk perdamaian dunia selain Semenanjung Korea.





Sedangkan Presiden Trump menyatakan rasa puas atas hasil pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.





Pembicaraan tersebut dilakukan dalam perjalanan pulang Trump ke AS setelah pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura.





Dengan demikian, tindak lanjut pasca KTT Korea Utara dan AS diperkirakan akan cepat dilaksanakan.





Menteri Luar Negeri AS akan bertemu dengan Moon pada hari Kamis (13/6/18) dan menjelaskan hasil KTT tersebut, kemudian membahas kerja sama antara Seoul dan Washington.







[Photo : YONHAP News]