Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang mengadakan pertemuan di Seoul pada hari kamis (14/6/18) untuk membahas tindak lanjut KTT antara Korea Utara dan AS.



Ketiga menteri mengadakan jumpa pers seusai pertemuan dan menyatakan bahwa tekad Korea Utara terhadap denuklirisasi telah ditemukan melalui KTT antara Korea Utara dan AS.



Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa Seoul, Washington dan Tokyo akan berusaha untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara ​yang lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah (CVID).



Dalam jumpa pers tersebut Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha mengatakan bahwa Korea Utara pertama kali berjanji untuk melakukan denuklirisasi dalam KTT dengan AS, sehingga proses denuklirisasi Semenanjung Korea akhirnya dimulai.



Sementara itu, Pompeo mengatakan bahwa Pemimpin Kim Jong-un berharap dapat cepat melaksanakan denuklirisasi, sehingga kerjasama antara Korea Selatan, AS dan Jepang menjadi sangat penting.



Pompeo mengutip Presiden Trump yang mengatakan bahwa jika Korea Utara mencapai denuklirisasi, mereka akan memiliki masa depan yang cerah.



Ditambah lagi, sanksi terhadap Korea Utara akan dicabut setelah Korea Utara melakukan denuklirisasi yang sempurna.



Pompeo mengatakan bahwa Washington akan bernegosiasi dengan Korea Utara berdasasrkan kerjasama trilateral kali ini.



Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono mengatakan bahwa jaminan rezim Korea Utara tergantung pada tingkah laku konkrit mereka untuk denuklirisasi.

