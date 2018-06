Presiden Moon Sambut Kunjungan Pompeo di Cheongwadae

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menerima kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Kamis (14/6/18) di Istana Cheongwade untuk menjelaskan hasil KTT antara AS dan Korea Utara di Singapura.



Dalam kesempatan itu, Presiden Moon menghargai pertemuan puncak AS dan Korea Utara karena seluruh warga di dunia akan dapat terbebas dari ancaman perang, nuklir dan rudal jarak jauh.



Presiden Moon dan Menteri Pompeo juga bertukar pandangan mengenai agenda lanjutan KTT, seperti strategi negosiasi denuklirsasi secara penuh, pengumuman berakhirnya Perang Korea dan Perjanjian Damai.



Sementera itu, presiden Moon juga memimpin sesi pleno Dewan Keamanan Nasional (NSC) pada hari Kamis.



Dalam rapat itu, pihaknya akan menilai hasil KTT AS dan Korea Utara serta membahas pelaksanaan langkah lanjutan berdasarkan hasil kesepakatan dalam KTT tersebut.



Presiden juga akan memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Trump yang akan menghentikan latihan militer gabungan bilateral dengan Korea Selatan.

[Photo : KBS News]