Moon Jae-in: Diperlukan Perubahan Cara Menekan Korea Utara

Presiden Moon Jae-in dalam rapat komite tetap Dewan Keamanan Nasional (NSC) pada hari Rabu (13/6/18) menyatakan bahwa dirinya akan membahas latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS secara serius.



Menurutnya, diperlukan perubahan cara untuk menekan Korea Utara jika mereka melaksanakan langkah denuklirisasi secara sungguh-sungguh.



Korea Selatan juga perlu menjalankan pembicaraan antar-Korea dan pembicaraan dengan AS secara lancar.



Ungkapan Presiden Moon menunjukkan bahwa pihaknya menerima pendapat Trump yang menyatakan penghentian latihan militer gabungan.



Terkait dengan hal tersebut, Kemeterian Pertahanan Korea menyatakan pihaknya tengah berbicara dengan AS terkait penghentian latihan militer gabungan antar-negara, Ulchi-Freedom Guardian (UFG) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.



Jika KTT Korea Utara dengan AS yang mengatur rencana denuklirisasi terinci berlangsung hingga tahun depan, 3 latihan militer gabungan utama Korea Selatan dan AS kemungkinan besar akan dihentikan.



Sementara itu, Presiden Moon menolak pendapat sebagian pihak yang mempertanyakan melemahnya aliansi Korea Selatan dengan AS, dengan mengatakan bahwa pihaknya harus mendorong keputusan Trump dan Kim Jong-un untuk segera dapat dilaksanakan.

[Photo : KBS News]