Menhan Korsel dan AS Bahas Latihan Milliter Gabungan Antar-Negara

Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young-moo dan Menteri Pertahanan AS James Mattis melakukan kontak telepon pada hari Kamis (14/6/18).



Dalam pembicaraan telepon itu kedua pihak bertukar pendapat mengenai penghentian latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS termasuk Ulchi-Freedom Guardian (UFG) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.



Song juga menjelaskan kepada Mattis atas komentar Moon Jae-in yang menyatakan bahwa pihaknya serius mempertimbangkan latihan militer gabungan tersebut jika Korea Utara melaksanakan langkah-langkah denuklirisasi, dan dialog dengan AS dapat dilaksanakan.

















[Photo : YONHAP News]