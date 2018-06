Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha mengadakan pembicaraan telepon pada hari Senin (18/6/18) dengan mitranya dari AS Mike Pompeo untuk membahas tindak lanjut KTT antara Korea Utara dan AS.



Dalam jumpa pers yang diadakan untuk menyambut 1 tahun pelantikannya, Menlu Kang mengatakan kedua pihak membahas tindak lanjut KTT antara Korea Utara dan AS secara mendalam.



Lewat telepon, Menlu Pompeo menjelaskan situasi persiapan pihak AS, sedangkan Menlu Kang menjelaskan situasi kemajuan hubungan antar-Korea termasuk hasil pembicaraan tingkat militer.



Kedua menteri berjanji untuk menjalin kerja sama yang erat untuk mematuhi Deklarasi Panmunjeom dan kesepakatan KTT antara Korea Utara dan AS.



Menlu Kang menjelaskan bahwa Pompeo memperlihatkan niatnya bertemu dengan Korea Utara untuk mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea dan membangun sistem perdamaian.



Dirinya juga berharap untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho dalam Konferensi ASEAN yang akan digelar di Singapura pada bulan Agustus.

[Photo : YONHAP News]