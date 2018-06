Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Melawat ke AS

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Lim Sung-nam melawat ke AS pada hari Minggu (17/6/18) untuk hadir dalam Forum Strategis Korea Selatan - AS ke-3 yang diselenggarakan oleh Yayasan Korea dan Pusat Studi Strategis Internasional AS (CSIS).



Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan dalam forum tersebut pihaknya akan menyampaikan pidato untuk menilai pertemuan yang bersejarah antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.



Sementara itu, Wakil Menteri Lim juga dijadwalkan untuk bertemu dengan beberapa pejabat senior dan anggota parlemen AS termasuk Wakil Menteri Luar Negeri John Sullivan.



Lim juga akan mengambil bagian dalam seminar keamanan regional yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Korea Selatan di Boston dan juga Pusat Belfer di Harvard Kennedy School pada hari selasa (19/6/18).

[Photo : KBS News]