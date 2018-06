Pertemuan Ke-4 Korea Selatan dan AS Bahas Biaya Pertahanan

Korea Selatan dan AS menggelar pertemuan ke-4 untuk menandatangani perjanjian khusus pembagian biaya pertahanan antar-negara ke-10 di Seoul pada hari Selasa (26/6/18).



Seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Jang Won-sam memperkirakan lingkungan keamanan di Semenanjung Korea akan banyak berubah, sehingga dua pihak akan menyepakati negosiasi pembagian biaya pertahanan untuk menstabilkan pasukan AS di Korea Selatan dan menguatkan aliansi pertahanan dua pihak.



Wakil dari AS, Timothy Betts menyatakan perubahaan situasi di Semenanjung Korea meningkatkan ekspektasi terhadap masa depan, namun masih ada keprihatinan.



Betts menambahkan bahwa aliansi antara Korea Selatan dan AS adalah poros pusat dalam keamanan dan perdamaian regional dan internasisional. Untuk itu, dua pihak diharapkan dapat mencapai pembahasan yang produktif.



Banyak pihak yang menaruh perhatian pada kemungkinan perubahaan sikap AS untuk meningkatkan biaya pertahanan setelah mereka menghentikan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan.



Sementara itu, gaji pekerja Korea Selatan yang bekerja di pangkalan AS di Korea Selatan, biaya fasilitas dan biaya dukungan fasilitas militer, termasuk dalam biaya pertahanan yang ditanggung Korea Selatan.



Tahun ini Korea Selatan diketahui memiliki biaya pertahanan mencapai 960 miliar won.



Sejak tahun 1991, Korea Selatan dan AS mengadakan perjanjian sebanyak 9 kali, dan keduanya harus menandatangani perjanjian ke-10 dalam tahun ini.

