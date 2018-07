Korea Utara dan AS Gelar Pembicaraan Tingkat Kerja di Panmunjeom

Delegasi pejabat AS yang dipimpin utusan Sung Kim bertemu dengan para pejabat Korea Utara pada hari Minggu (1/7/18) di desa perbatasan Panmunjeom.



Media luar negeri, seperti CNN melaporkan dengan mengutip pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS bahwa pembicaraan itu digelar pertama kali antara dua negara sejak KTT di Singapura bulan lalu.



Sumber berita diplomatik lainnya menyampaikan kemungkina bahwa kedua pihak membahas secara luas pada pemeriksaan fasilitas nuklir, bahan nuklir dan senjata nuklir di Korea Utara.



AS dan Korea Utara juga diperkirakan telah membicarakan masalah pemulangan kerangka tentara AS yang telah disepakai oleh kedua pemimpin.



Sampai saat ini pejabat militer AS yang menjalankan proses pemulangan kerangka belum mengunjungi Korea Utara, namun mereka berencana akan berkunjung menyusul pembicaraan dengan pihak Pyongyang.

[Photo : KBS News]