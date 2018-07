Presiden Moon: Deklarasi Akhir Perang Akan Menjadi Petunjuk Perdamaian

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan bahwa dua Korea, serta Korea Utara dan AS, harus terus membahas waktu dan bentuk deklarasi akhir perang.



Dalam wawancara dengan media Singapura The Straits Times, Presiden Moon mengatakan bahwa deklarasi akhir perang adalah petunjuk untuk mendongkrak kestabilan perdamaian pernamen di Semenanjung Korea.



Presiden Moon juga menekankan bahwa tujuan pemerintah Seoul adalah untuk mendeklarasikan berakhirnya perang pada tahun ini, sesuai dengan kesepakatan dalam Deklarasi Panmunjeom antar-Korea pada bulan April lalu.



Ia mengatakan bahwa Seoul dan Washington telah menghentikan latihan militer gabungan untuk membangun kepercayaan dalam melanjutkan dialog dengan Pyongyang.



Sedangkan penarikan pasukan AS dari Korea Selatan adalah bagian dari hubungan aliansi dua negara, bukan menjadi bagian dalam pembicaraan denuklirisasi antara Pyongyang dan Washington.



Presiden Moon juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Singapura dan rakyatnya yang telah berusaha menjadi tuan rumah bagi KTT bersejarah antara Korea Utara dan AS bulan lalu.



Presiden Moon yang mengunjungi Singapura menurut rencana akan mengadakan KTT dengan PM Singapura Lee Hsien Loong pada hari Kamis (12/7/18) untuk membahas kerja sama di bidang ekonomi dan perdamaian.



Kemudian pada hari Jumat (13/7/18) Presiden akan menyampaikan pidato untuk mengumumkan visi menuju denuklirisasi Semenanjung Korea dan perdamaian di wilayah Asia.

[Photo : KBS News]