Menlu Korsel: Tidak Ada Rencana Melonggarkan Sanksi Pada Korea Utara

Menteri Luar Negeri Kang Kyung-hwa yang baru kembali dari AS menegaskan bahwa Korea Selatan tidak memiliki rencana untuk melonggarkan sanksi pada Korea Utara dalam situasi saat ini.



Menteri Kang menyatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mendapat langkah pengecualian sanksi dari Dewan Keamanan PBB pada bidang yang diperlukan dalam proyek kerja sama antar-Korea.



Kang menyatakan bahwa hal itu merupakan masalah yang berbeda dengan pelonggaran sanksi pada Korea Utara.



Terkait kemungkinan deklarasai untuk mengakhiri perang oleh kedua Korea dan AS, Kang mengatakan bahwa pihaknya secara terus menerus melakukan upaya tersebut, namun belum dapat menentukan jadwalnya.



Sementara itu, media-media propaganda Korea Utara terus mendesak pemerintah Korea Selatan untuk mendorong penerapan deklarasi mengakhiri perang secepatnya.



Salah satu media propaganda Korea Utara, Urimijokkiri, menulis bahwa AS menolak deklarasi berakhirnya perang dan menuduh bahwa Korea Selatan hanya akan duduk diam dan mengabaikan masalah tersebut.

[Photo : YONHAP News]