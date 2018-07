AS Mengeluarkan Peringatan pada Sanksi Korea Utara

Pemerintah AS tetap mengeluarkan peringatan pada sanksi Korea Utara di tengah situasi negosiasi denuklirisasi yang sedang menghadapi jalan buntu.



AS pada hari Senin (23/7/18) mengeluarkan peringatan sanksi terhadap Korea Utara, dengan mempermasalahkan pengambilan mata uang luar negeri oleh buruh Korea Utara secara ilegal.



Jumlah negara yang menerima buruh Korea Utara mencapai 40 negara termasuk China, Rusia dan Aljazair.



Pemerintah AS mempermasalahkan 230 unit perusahaan patungan yang melakukan transaksi perdagangan dengan memalsukan asal negara.



AS mengeluarkan peringatan apabila negara-negara tersebut melanggar sanksi, mereka harus membayar denda atau mendapat gugatan sesuai hukum AS.



Sikap tersebut menunjukkan bahwa AS tetap melakukan tekanan sampai Korea Utara menyelesaikan denuklirisasi secara lengkap, meskipun saat ini negara tersebut sedang membongkar fasilitas peluncuran rudal.



Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha menyatakan kesepakatan dengan menegaskan bahwa saat ini tidak tepat untuk melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara.



Namun, Menteri Kang mengatakan perlu pengecualian pada sejumlah sanksi untuk memperbaiki hubungan antar-Korea, sebagai jalan keluar dalam kondisi buntu proses denuklirisasi.



Kementerian Unifikasi Korea Selatan juga menyatakan bahwa pihaknya telah menerima izin pengecualian sanksi dari PBB atas pengeluaran bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas reuni keluarga terpisah dua Korea.

[Photo : YONHAP News]