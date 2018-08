Negosiasi Biaya Pertahanan Korea Selatan dan AS Berlangsung di Seoul Mulai Hari Rabu

Korea Selatan dan AS mulai hari Rabu (22/8/18) mengadakan pertemuan ke-6 di Seoul untuk membahas negosiasi biaya pertahanan.



Dalam lima kali pertemuan sebelumnya, AS menuntut peningkatan biaya pertahanan yang dibebankan oleh Korea Selatan dengan membentuk kategori baru bernama 'biaya dukungan operasi'.



AS menambahkan kategori tersebut di antara daftar biaya pertahanan biasa yang terdiri atas pembangunan fasilitas militer, dukungan produk militer dan biaya tenaga kerja.



Pemerintah Seoul telah melayangkan protes bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan negosiasi pembagian biaya pertahanan.



Akibatnya, pertemuan selama lima kali tersebut tidak membuahkan kesepakatan yang baik dan justru menghadapi stagnasi.



Biaya pembagian pertahanan adalah beban Korea Selatan di antara seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menjamin kedudukan pasukan AS di Korea Selatan.



Biaya tersebut digunakan untuk mengupah tenaga kerja Korea Selatan yang bekerja di pasukan AS di Korea Selatan, biaya pembangunan fasilitas dalam pangkalan militer AS serta biaya dukungan produk militer.



Jumlah biaya pembagian pertahanan oleh Korea Selatan pada tahun ini mencapai 960,2 miliar won.



Korea Selatan dan AS telah sembilan kali mengadakan perjanjian khusus sejak tahun 1991, dengan waktu pemberlakuan perjanjian ke-9 yang ditandatangani pada tahun 2014 akan berakhir pada tgl.31 Desember mendatang.



Oleh karena itu, Korea Selatan dan AS harus mampu mencapai kesepakatan biaya yang dibutuhkan sebelum tahun 2019.

