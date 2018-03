Park In-bee Menangkan LPGA ke-19

Pemain golf wanita Korea Selatan Park In-bee telah memenangkan Piala Pendukung Bank of Hope, memboyong piala tur Ladies Professional Golf Association (LPGA) pertamanya dalam waktu setahun terakhir.



Korea Selatan menang dengan total 19-under par atau total 269 di Wildfire Golf Club di negara bagian AS di Arizona pada hari Minggu (17/3/18), setelah pertunjukan yang solid termasuk lima birdie. Dengan kemenangan tersebut, Park membawa pulang hadiah uang sebesar 225 ribu dolar AS.



Ini adalah kemenangan ke-19 selama karirnya di LPGA. Park merebut gelar sebelumnya di LPGA HSBC Women's Champions pada bulan Maret tahun lalu.