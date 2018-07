Pemain golf Korea Selatan Park Sung-hyun memenangkan Kejuaraan PGA Wanita KPMG, merebut gelar utama LPGA kedua dalam karirnya.



Park meraih kemenangan dalam kejuaraan di Kemper Lakes Golf Course di Illinois pada hari Minggu (1/7/18) setelah mengalahkan rekan satu negaranya Ryu So-yeon dan pemain Jepang Nasa Hataoka dalam playoff.



Setelah Hataoka tersingkir di babak playoff pertama, Park mengalahkan Ryu dengan birdie untuk membawa pulang sekitar 610 juta won uang hadiah.



Park mengamankan gelar keduanya sejak kemenangan di kejuaraan AS Terbuka Wanita pada bulan Juli 2017.



Kemenangan terakhir adalah kemenangan kedua Park musim ini sejak dia memenangkan kejuaraan Relawan AS LPGA Texas Klasik pada bulan Mei.

[Photo : YONHAP News]