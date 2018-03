Korea Selatan dan Utara telah sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi antar-Korea ke-3 di Panmunjeom pada akhir bulan April. Selain itu, Korut juga diperkirakan akan menggelar pertemuan antara Kim Jong-un dan Donald Trump pada bulan Mei mendatang.



Ketua Badan Keamanan Nasional Korsel Chung Eui-yong yang menemui Pemimpin Korut Kim Jong-un sebagai utusan Presiden Korsel Moon Jae-in telah menyampaikan surat Kim Jong-un kepada Presiden AS Donald Trump pada tanggal 8 Maret lalu.



Dalam pengarahan di Gedung Putih, Chung mengatakan bahwa Trump membalas akan bertemu dengan Kim Jong-un pada bulan Mei mendatang.



Surat dari Kim Jong-un diketahui berisi janji Korut untuk denuklirisasi dan menghentikan uji coba nuklir dan rudal. Selain itu, Kim menyatakan bahwa pihaknya memahami latihan militer gabungan Korsel dan AS yang digelar secara rutin. Dirinya pun mengungkapkan keinginannya untuk bertemu Trump dalam waktu dekat.



Sehubung dengan itu, Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders melalui sebuah pernyataan mengatakan, Presiden AS akan menerima undangan Kim Jong-un itu dan agenda terkait akan ditetapkan. Sanders juga menambahkan, AS sangat mengharapkan denuklirisasi, dan segala tekanan dan sanksi akan tetap berlangsung sampai denuklirisasi tercapai.



Setelah kembali dari Korut, Chung Eui-yong sebagai ketua delegasi Korsel untuk Korut menyampaikan bahwa kedua Korea telah sepakat untuk menggelar pertemuan tingkat tinggi antar-Korea pada akhir bulan April di Panmunjeom, dan Pihak Korut memastikan niatnya untuk mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea. Di samping itu, Korut menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan provokasi termasuk uji coba nuklir dan peluncuran rudal selama masa dialog dengan Korsel dan AS.



Dalam langkah yang sama, Korea Selatan dan Utara akan memasang saluran komunikasi hotline antar-Korea demi melancarkan pembicaraan antar pemimpin kedua Korea, dan pembicaraan pertama akan dilakukan sebelum pertemuan tingkat tinggi antar-Korea ke-3.



Dengan demikian, krisis nuklir Korut telah masuk ke tahapan dialog. Jika pertemuan antar-Korea di bulan April dan pertemuan AS dan Korut di bulan Mei terlaksana, diperkirakan bahwa dasar sistem perdamaian di Semenanjung Korea yang abadi dapat dibentuk.