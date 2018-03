Presiden AS Donald Trump telah memecat Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dan menunjuk sementara Ketua Badan Intelijen Pusat AS (CIA) Mike Pompeo sebagai penggantinya.



Trump mengumumkan penggantian mendadak tersebut pada tanggal 13 Maret melalui akun Twitter-nya. Selanjutnya, Trump mengomentari bahwa Pompeo akan menjadi Menteri Luar Negeri baru dengan prestasi yang diharapkan. Kalangan diplomasi Washington sudah memprediksi pemecatan tersebut karena sebelumnya Tillerson dengan Trump mengalami sedikit perselisihan pendapat dalam beberapa hal, termasuk kesepakatan nuklir Iran.



Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Steve Goldstein juga ikut dipecat setelah mempertanyakan alasan pemecatan Tillerson yang dinilainya tidak wajar.



Mike Pompeo yang ditunjuk sebagai calon menteri luar negeri baru AS termasuk kelompok keras dalam pemerintahan Trump. Pada awal tahun ini, dia mengatakan bahwa Kim Jong-un memiliki kemampuan untuk mengirimkan senjata nuklir ke AS dalam beberapa bulan.



Setelah pertemuan antara Korea yang dimulai jelang Olimpiade PyeongChang bulan lalu pun, Pompeo mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan strategis dalam keinginan pemimpin Korut untuk memiliki senjata nuklir.



Ditambahkannya, sebelum ada bukti jelas uji coba nuklir telah dihentikan, AS sama sekali tidak akan meringankan sanksi.



Ada analisa bahwa Pompeo merupakan orang yang sesuai dalam pembicaraan dengan Korut karena selama ini telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Intelijen Nasional Korea Selatan Suh Hoon. Bahkan, dia juga mendapat kepercayaan dari Trump.



Sementara itu Korea Selatan yakin pemecatan Tillerson tidak akan mempengaruhi koordinasi dengan AS dalami kebijakan tentang Korea Utara.



Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-wha mengatakan, pemecatan Tillerson itu merupakan perubahan mendadak tapi kerja sama antara Korsel dan AS akan dapat diteruskan terkait masalah Korut.



Beberapa pakar memprediksi, meskipun perundingan dilakukan dengan Korut, sikap AS yang tegas dan keras akan dipertahankan dan tekanan untuk Korut pun ditingkatkan.