Korea Selatan dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan atas revisi perjanjian perdagangan bebas (FTA) bilateral, sementara baja Korea akan dikecualikan dari penerapan bea masuk impor sesuai dengan 'pasal 232 UU Perluasan Perdagangan'.



Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan Kim Hyun-chong mengumumkan hasil negosiasi tentang revisi FTA Korsel-AS pada tanggal 26 Maret.



Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk memperpanjang penerapan bea masuk terhadap truk Korea yang diekspor ke AS selama 20 tahun. FTA yang saat ini berlaku menyatakan, bea masuk 25% terhadap truk Korea akan dihapus total tahun 2021, tapi revisi FTA menyatakan perpanjangan hingga tahun 2041.



FTA baru juga memberi izin bagi 50 ribu unit mobil untuk diekspor ke Korsel setiap tahun jika memenuhi standar keamanan AS, walaupun tidak memenuhi standar keamanan Korea. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat daripada sekarang.



Sebagai imbalannya, AS akan mengecualikan Korsel dari pengenaan bea masuk 25% untuk produk baja, namun mengurangi volume impor baja Korea menjadi 74% dibandingkan tahun lalu.



Dengan demikian, FTA Korsel-AS serta masalah baja telah selesai. Namun, Korsel masih menghadapi kesulitan lain, yakni 'perang perdagangan' antara AS dan China.



AS menetapkan pemberian bea masuk impor barang China sebesar 25% sementara China menerapkan bea masuk tinggi terhadap daging babi, minuman anggur, buah-buahan, dan produk baja dari AS. Dalam kondisi itu, jika impor AS dari China berkurang 10%, volume ekspor Korea ke China diperkirakan akan menurun sebanyak 28,26 miliar dolar. Jumlah itu adalah 5% dari total jumlah ekspor dan 20% dari jumlah ekspor Korsel ke China untuk tahun lalu.