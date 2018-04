Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) pada tanggal 4 April mengumumkan penerapan bea masuk setinggi 25% terhadap 1.300 jenis barang impor China. Kemudian, China membalas dengan menerapkan bea masuk terhadap 128 barang ekspor AS dan juga memulai proses perselisihan di WTO.



Pertentangan AS dan China dalam perdagangan seperti ini tentunya menimbulkan dampak serius, baik atas kedua negara maupun negara lainnya.



Pertentangan kedua negara ini dapat mengubah sistem perdagangan dunia yang kini berjalan, bahkan mengakibatkan kemunduran ekonomi global.



Kerugian pertama dari perang dagang AS dan China itu jatuh ke negara-negara Asia yang mengekspor barangnya ke kedua negara itu. Selama ini, China mengekspor produk-produk yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan sebagainya. Oleh sebab itu, jika China menghadapi hambatan dalam perdagangan dengan AS, dampaknya juga dirasakan negara-negara Asia itu.



Asosiasi Perdagangan Internasional Korea Selatan (KITA) pun tengah menganalisis dampak itu berdasarkan tiga skenario. Skenario yang paling positif adalah AS menerapkan 25% bea masuk terhadap barang China senilai 50 miliar dolar. Sebagai dampaknya, diperkirakan ekspor China berkurang 0,9% atau senilai 3,8 miliar dolar, sementara ekspor Korsel akan turun 0,03% atau senilai 190 juta dolar.



Yang kedua, perselisihan kedua negara diselesaikan dengan syarat China menerima permintaan AS untuk memperbanyak impor produk semikonduktor AS. Sebagai dampaknya, ekspor semikonduktor Korsel akan mengalami penurunan senilai 4 miliar dolar, karena China akan mengalihkan sebagian impor produk semikonduktor ke AS.



Skenario terburuk adalah AS dan China terus bersikeras dengan perang dagang, sehingga bea masuk kedua negara itu diterapkan juga pada negara lain. Dalam kasus ini, nilai perdagangan global diperkirakan menurun sebesar 6%, dan ekspor Korsel mengalami penurunan 6,4% atau senilai 36,7 miliar dolar.



Meskipun skenario ketiga kemungkinan besar tidak akan terjadi karena dampaknya yang cukup besar, sebagian kerugian tidak akan bisa dihidari karena perang dagang AS dan China telah dimulai.