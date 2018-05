Amerika Serikat pada tanggal 8 Mei secara resmi mengumumkan keputusan keluar dari Perjanjian Nuklir Iran.



Pengumuman tersebut secara tidak langsung bertujuan untuk menekan Korea Utara sebelum pelaksanaan KTT antar-negara..



Sebelumnya, AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan China menandatangani Perjanjian Nuklir Iran pada Juli 2015. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Iran menyerah pengembangan nuklir sementara 6 negara akan membebaskan Iran dari sanksi ekonomi.



Sikap AS memiliki target Korea Utara. Pemerintah AS mengatakan penarikannya dari Perjanjian Nuklir menjadi pesan kepada Korea Utara yang mengisyaratkan pihaknya tidak akan menerima kesepakatan yang tidak lengkap.



Hal itu menghawatirkan karena menjadi hambatan untuk keberhasilan KTT kedua negara. Namun hasil positif dari kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Pyongyang mampu menghapus kekhawatiran tersebut.



Korea Utara membebaskan 3 orang warga AS yang ditahannya dan memperboleh mereka pulang bersama Pompeo.



Mereka adalah pendeta Kim Dong-chul, profesor dari Universitas Sains Yanbian China YeonTony Kim dan sukarelawan Kim Hak-song.



Pyongyang pertama kali membebaskan tahanan orang asing dengan cara pembebasan khusus, yang ditafsirkan sebagai 'pesan kebaikan' terhadap AS.



Terkait kunjungan Pompeo ke Pyongyang, Kementerian Luar Negeri AS menyampaikan bahwa Pompeo dan Kim Jong-un melakukan 'pembicaraan porduktif' mengenai berbagai masalah termasuk KTT antar-negara.



Media Korea Utara juga menyiarkan bahwa Kim Jong-un menerima pesan Trump melalui Pompeo secara lisan kemudian melakukan 'kesepakatan yang memuaskan' untuk penyelenggaraan KTT Korea Utara dan AS.