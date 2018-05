Korea Selatan, China, dan Jepang menggelar KTT trilatral di Tokyo pada tanggal 9 Mei dan merilis pernyataan khusus mendukung Deklarasi Panmunjeom serta mendorong keberhasilan KTT Korea Utara dan AS yang akan segera diadakan.



Dalam pernyataan khusus ketiga pemimpin negara mengkonfirmasi bahwa perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut adalah kewajiban bersama demi tujuan bersama.



Terpisah dengan pernyataan bersama tersebut, pemimpin Korea Selatan, China, dan Jepang juga mengadopsi Deklarasi Bersama KTT Trilatral yang mengandung perluasan kolaborasi dan pertukaran ketiga negara untuk perdamaian Asia Timur Laut.



Deklarasi tersebut menyatakan masalah Korea Utara dapat diselesaikan secara utuh melalui kerjasama masyarakat internasional sesuai dengan keputusan Dewan Keamanan PBB terkait.



Setelah KTT trilatral berlangsung, Presiden Moon Jae-in menggelar pertemuan dengan Predana Menteri Jepang dan China secara terpisah.



Presiden Moon dan Li Keqiang sepaham untuk mengabulkan perdamaian Semenanjung Korea melalui KTT antar-Korea dan KTT Korea Utara-AS. Kedua pihak juga sepakat masyarakat internasional harus berpartisipasi dalam denuklirisasi yang lengkap.



Dalam pertemuan dengan Jepang, Shinzo Abe menegaskan bahwa Korea Utara tidak boleh mendapat imbalan hanya dengan menutup tempat uji coba nuklir dan tidak menembak rudal balistik antar benua saja. Untuk membentuk sistem perdamaian, mereka harus menjamin keamanan regional sehingga Jepang ingin berpartisipai dalam pembicaraa terkait keamanan Asia Timur Laut.



Pengadopsian pernyataan khusus Korea Selatan, China dan Jepang memiliki makna besar untuk mengungkapkan niat demi keberhasilan KTT Korea Utara dan AS.



Meskipun ada perbedaan pendekatan dan pelaksanaan denuklirisasi, namun ketiga pihak aktif melakukan kolaborasi mendukung KTT antar Korea serta KTT Korea Utara dan AS serta pembentukan perdamaian di Semenanjung Korea.