Genap satu tahun presiden Moon Jae-in menjalankan masa pemerintahannya.



Penyelesaiaan nuklir di Korea Utara menjadi salah satu keberhasilan utama, sedangkan menurunnya perekrutan dan perekonomian termasuk dalam ketidakpuasaan pemerintahan Moon selama satu tahun terakhir.



Presiden Moon menduduki kursi pemerintahan dalam suasana krisis nuklir Korea Utara, namun dirinya menegaskan penyelesaian masalah nuklir melalui dialog antara pihak selatan, utara dan AS.



Sementara itu Olimpiade Musim Dingin PyeongChang yang diselenggarakan Februari lalu menjadi kesempatan emas dalam menyelesaikan masalah tersebut.



Setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan niatnya untuk berpartisipasi dalam Olimpiade PyeongChang, Moon berupayah keras untuk menghadirkan pihak utara dengan hasil delegasi kedua saling berkunjung dan sarana komunikasi antara pemimpin kedua Korea pun disediakan.



Pada tanggal 27 April Moon akhirnya menemui Kim Jong-un di Panmunjeom dan berhasil mengumumkan Deklarasi Panmunjeom yang memuat pernyataan bahwa perang tidak akan ada di Semenanjung Korea lagi.



Dengan demikian, krisis anta-Korea dapat berubah menjadi suasana damai.



Selain KTT antar-Korea, Moon menjalankan pertemuan puncak dengan AS, China, dan Jepang untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara.



Dalam satu tahun pemerintahannya, Moon juga melakukan pemberantasan korupsi yang menjadi janji politik dalam kampanye pemilihan presiden. Pemberantasan korupsi turut melibatkan Mantan Presiden Park Geun-hye yang akhirnya mendapat hukuman berat.



Dari sisi ekonomi, pertumbuhan mengalami peningkatan 3% pada tahun lalu dan berlangsung hingga triwulan pertama tahun ini. Pendapatan nasional perkapita dipastikan menembus kisaran 30 ribu dolar AS pada tahun ini.



Namun, perekrutan yang ditetapkan sebagai tugas negara masih belum menunjukkan perkembangan. Jumlah pengangguran melebihi satu juta orang dan rasio pengangguran kaum pemudah mencapai 9,9% tahun lalu. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 2000. Saat ini, maalah perekrutan masih menjadi tugas yang harus diselesaikan pemerintah Moon.