Federasi Industri Korea (FKI) menggelar rapat strategis dunia ekonomi antara Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang di Washington pada tanggal 15 dan 16 Mei lalu



Selain lembaga ekonomi dari 3 negara itu, pejabat pemerintah AS dan direktur cabang perusahaan ternama mengikuti rapat sekaligus memeriksa kecenderungan langkah pemerintah untuk denuklirisasi Semenanjung Korea.



Para peserta membahas rancangan kolaborasi bagi dunia ekonomi Korea Selatan, AS, dan Jepang untuk normalisasi hubungan ekonomi antar-Korea dan pembangunan ekonomi Korea Utara.



Hal ini menarik perhatian setelah rencana dukungan ekonomi bersar-berasan bagi Korea Utara sebagai imbalan untuk penyerahan nuklirnya muncul.



Sebelumnya, pada tanggal 13 Mei lalu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, jika Korea Utara menyerahkan program nuklir, AS akan mengizinkan investasi besar pihak swasta, sekaligus meredakan saksi terhadap Pyongyang.



Pompeo pernah mengatakan AS bersedia membantu Korea utara untuk berkembang setara Korea Selatan asalkan segera mengambil tindakan denuklirisasi.



Dengan demikian, Trump rupanya mengungkapkan rencananya untuk menjaminkan pemerintahan Kim Jong-un dengan investasi swasta setelah penyerahan nuklir.



AS meminta pembongkaran permanen, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah (PVID) dan dilakukannya dalam masa jabatan Presiden Trump. Kemudian AS akan memberikan Korea Utara imbalan yang lebih besar dan cepat.



Jika KTT Korut-AS menciptakan keberhasilan, investasi swasta mungkin lebih cepat dimungkinkan.