Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 0,25% poin pada tanggal 13 Juni waktu setempat.



Kenaikan suku bungan acuan ditetapkan secara bulat dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 12-13 Juni 2018. Jadi, suku bunganya naik dari kisaran 1,50-1,75% poin hingga 1,75-2,0% poin.



Kenaikan suku bunga acuan AS ke kisaran 2% poin adalah yang pertama kali dalam 10 tahun sejak tahun 2008, ketika mereka meluncurkan kebijakan 'suku bunga nol' akibat krisi keuangan dunia.



The Fed telah menunjukkan kemungkinan menaikkan suku bunga empat kali dalam tahun ini termasuk kenaikan dua kali pada semester kedua.



Kenaikan suku bunga tersebut berdasarkan penilaian bahwa ekonomi AS sedang meningkat dengan kokoh. Rasio peningkatan harga barang telah menghampiri targetnya dan semua indikator ekonomi dipandang baik.



Rasio pengangguran menurun mencapai kisaran 3,6% pada akhir tahun. Terkait dengan hal itu, Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan dalam jumpa pers seusai rapat FOMC tersebut bahwa ekonomi AS sedang berjalan dengan sangat lancar.



AS sedang mempercepat kenaikan suku bunganya, dan hal itu bermakna bahwa kemungkinan krisis keuangan pasar negara sedang berkembang semakin besar.



Jika suku bunga AS naik dengan cepat, modal asing juga dapat cepat keluar dari negara yang sedang berkembang. Jadi negara-negara yang sedang menderita utang dan defisit tentu akan menghadapi krisis.



Untuk Korea Selata, perselisihan suku bunga AS dan suku bunga Bank Sentral Korea makin lama makin besar. Ketika AS menaikan suku bunga pada bulan Maret lalu, perselisihannya 0,25% poin kemudian meningkat menjadi 0,5% poin dengan kenaikannya kali ini. Jika suku bunga AS naik lagi pada semester kedua nanti, perselisihan itu pun ikut membesar.



Bank Sentral Korea membekukan suku bungan acuannya pada 1,50% karena tidak meyakini unsur internal maupun eksternal. Pemulihan ekonomi Korsel lambat dan rasio kenaikan harga barang pun di bawah angka prospeknya.



Namun demikian, kenaikan suku bunga acuan AS tidak akan membuat modal asing keluar, malah lebih dikhawatirkan ketidakstabilan keuangan di negara sedang berkembang. Jika dana asing meninggalkan pasar negara sedang berkembang, hal yang sama mungkin terjadi di Korea, yaitu fundamental ekonomi yang sehat dan likuiditas yang berkecukupan.