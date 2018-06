Otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat menghentikan latihan militer gabungan kedua negara, Ulchi Freedom Guardian (UFG) untuk melancarkan dialog antara Korea Utara dan AS dengan tujuan denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea.



Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan AS mengumumkannya, menambahkan bahwa kedua pihak akan melanjutkan pembicaraan terkait langkah selanjutnya.



Kedua pihak juga mengatakan bahwa belum ada keputusan untuk latihan militer gabungan yang lain, yaitu Key Resolve dan Foal Eagle.



UFG, Key Resolve, dan Foal Eagle adalah 3 jenis latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS yang utama.



UFG berbentuk 'war game' dan melatih proses pelaksanaan perang. Latihan ini sebenarnya merupakan gabungan latihan militer AS, Focus Lens yang dilaksanakan sejak tahun 1954 dan latihan militer Korea Selatan, Latihan Ulchi yang dilakukan sejak tahun 1968. Pada saat digabungkan tahun 1976, latihan ini disebut sebagai Ulchi Focus Lens (UFL), kemudian diubah menjadi Ulchi Freedom Guardian atau UFG pada tahun 2018.



Latihan Key Resolve mulai dilakukan sejak tahun 1995 setelah latihan gabungan Korea Selatan dan AS, latihan Team Spirit dihentikan pada tahun 1994. Sementara latihan Foal Eagle yang dimulai pada tahun 1975 merupakan latihan militer yang menggerakkan kekuatan militer dan peralatan yang nyata.



Ketiga latihan militer gabungan tersebut merupakan latihan pertahanan yang dilakukan setiap tahun.



Selama ini Korea Utara menilai pelaksanaan ketiga latihan militer tersebut sebagai latihan untuk menyerang Korea Utara



Oleh karena itu, penghentian latihan militer gabungan UFG dianggap sebagai tindak untuk menghapus kekhawatiran Korea Utara terkait pertahanan dan juga memperlancar pelaksanaan denuklirisasi.



Jika latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS dihentikan selama Washington dan Pyongyang berdialog, Key Resolve, dan Foal Eagle yang direncanakan akan berlangsung pada musim semi tahun depan kemungkinan besar juga akan ditangguhkan.