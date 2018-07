Perselesihan perdagangan Amerika Serikat dan China semakin meluas dan berdampak pada perusahaan dan ekspor Korea Selatan.



AS menyatakan pihaknya menerapkan bea masuk 10% terhadap produk China senilai 200 miliar dolar, sementara China juga berencana untuk membalasnya.



Pemerintah Korea Selatan memerika kondisi tersebut dalam rapat ekonomi yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri urusan Perekonomian Korea Selatan Kim Dong-yeon pada tanggal 12 Juli.



Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya juga menggelar pertemuan untuk membahas pengaruhnya pada jenis barang ekspor dan tindak penanggulangan perang perdagangan.



Para pakar memandang bahwa perang perdagangan tersebut muncul di luar dugaan karena kedua negara saling membalas pengenaan bea masuk.



Sebelumnya, AS telah menerapkan 25% bea masuk pada barang dari China senilai 50 miliar dolar, kemudian mengumumkan penerapan 10% bea masuk untuk produk China senilai 200 miliar dolar. Meskipun China menerapkan bea masuk tinggi pada seluruh produk AS, hal itu tidak mampu melawan AS.



Kondisi itu dapat membuat Korea Selatan menderita ganda karena ekspor ke AS terhambat bea masuk tinggi dan ekspor barang mentah Korea Selatan ke China akan berkurang. Volume ekspor Korea Selatan ke China mencapai 142,1 miliar dolar, atau 25% dari seluruh ekspor tahun lalu, dan 80% di antaranya barang mentah.



Korea Selatan kembali mendapat masalah saat AS mengumumkan pemeriksaan pada produk mobil Korea berdasarkan UU perdagangan AS pasal 232. Pemerintah Korea Selatan saat ini berupaya keras untuk tidak mendapatkan bea masuk pada produk mobil tersebut.



Kekhawatiran tetap muncul seiring dengan semakin membesarnya pengaruh perang perdagangan AS dan China terhadap kerugian ekonomi Korea Selatan.