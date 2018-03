Kunjungan Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan ke AS

Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan, Kim Hyun-chong kembali mengunjungi AS mulai hari Selasa (6/3/2018) hingga Jumat (9/3/2018) dan membujuk mereka agar membebaskan Korea Selatan dalam daftar subyek pengenaan tarif, terkait baja dan besi yang AS umumkan beberapa saat lalu. Untuk itu, Ketua Kim akan bertemu dengan Ketua Perwakilan Perdagangan AS, Robert Lighthizer, seorang anggota Majelis Tinggi AS Orrin Hatch untuk menyampaikan pernyataan pemerintah Seoul.



Presiden Trump menyatakan pada tgl.1 Maret lalu bahwa pihaknya akan mengenakan tarif sebesar 25% atas produk besi dan baja yang diimpor AS, dan akan memberi tanda tangan di perintah eksekutif dalam minggu ini. Langkah tersebut adalah salah satu dari tiga rekomendasi oleh Kementerian Perdagangan AS. Tiga rekomendasi tersebut antara lain pengenaan tarif 53% kepada 12 negara, pengenaan tarif 24% kepada seluruh negara, dan pembatasan volume produk impor. Korea Selatan yang dikategorikan pada awalnya sebagai salah satu dari 12 negara yang membayar tarif 53% bisa melepaskan diri dari kondisi terburuk, namun langkah AS kali ini menghantam ekspor besi dan baja Korea Selatan.



Sebenarnya, Ketua Kim pernah mengunjungi AS untuk bertemu dengan pejabat-pejabat AS. Pada waktu itu, dia menekankan produk besi dan baja Korea Selatan tidak mengancam industri besi dan baja AS. Selain itu, dia menjelaskan bahwa investasi pemerintah Seoul di daerah setempat bermanfaat bagi kondisi ekonomi AS. Menurut data Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya, volume ekspor produk besi dan baja Korea Selatan kepada AS pada tahun 2017 menurun sebesar 31,5% dibandingkan tahun 2014 lalu, serta pangsa pasar di AS juga menurun 1,1% poin. Sebenarnya, dunia industri besi dan baja Korea Selatan menginvestasikan dana sebesar 5,7 miliar dolar Amerika kepada AS dan menciptakan lapangan kerja bagi 33 ribu warga setempat.



Ketua Kim juga menjelaskan Korea Selatan mengurangi fasilitas 'baja mentah' sebesar 3.920.000 ton untuk memecahkan masalah pasokan berlebih dalam kurun waktu 2013 hingga 2016, meskipun fasilitas tersebut meningkat 9.510.000 ton di negara Asia lainnya.