Pemberian Sanksi Dari AS Kepada Korut Yang Menggunakan Senjata Kimia

AS mengeluarkan sanksi kepada Korea Utara terkait penggunaan senjata kimia pada hari Senin (5/3/2018). Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa Korea Utara telah menggunakan senjata kimia dengan melanggar hukum internasonal atau menggunakan senjata kimia yang fatal kepada warga negaranya. Pernyataan tersebut ditafsirkan bahwa Korea Utara membunuh kakak tiri Kim Jong-un, yaitu Kim Jong-nam di Bandara Malaysia pada bulan Februari tahun lalu dengan gas saraf beracun VX.



Sanksi kali ini adalah lima jenis larangan atau penghentian kepada Korea Utara seperti pemberian dukungan kecuali dukungan kemanusiaan atau darurat, penjualan senjata, dukungan finansial, ekspor teknologi atau produk terkait keamanan, dll. Sanksi kali ini dikeluarkan berdasarkan UU di AS berjudul 'UU Pembatasan atas Senjata Biokimia dan Pencabutan Perang Biokimia' yang dibuat pada tahun 1991. Menurut analisa, sanksi kali ini bersifat simbolis untuk menonjolkan kembali kekejaman rezim Korea Utara dan tindakan ketidakmanusiaan Kim Jong-un yang membunuh kakak tirinya dengan senjata kimia. Selain itu, sanksi kali ini bertujuan untuk meningkatkan legitimasi atas sanksi kepada Korea Utara.



Sementara itu, banyak pihak yang memperhatikan pengeluaran sanksi kali ini bertepatan dengan pengaktifan pertukaran antara dua Korea. Juru bicara Pentagon AS mengatakan pihaknya memiliki pandangan positif atas pembukaan dialog antara dua Korea, serta melihat proses perkembangan dengan hati-hati. Diperkirakan AS terus memberi tekanan tinggi kepada Korea Utara di masa depan untuk menarik Korea Utara ke meja dialog.