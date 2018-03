Korsel dan AS Membahas Pembagian Biaya Pertahanan

Korea Selatan dan AS mulai membahas pembagian biaya pertahanan antar dua negara di Honolulu, Hawaii selama tiga hari mulai hari Rabu (7/3/2018). Pembahasan kali ini adalah pertemuan tingkat tinggi pertama untuk menetapkan jumlah biaya pertahanan yang ditanggung masing-masing pihak mulai tahun 2019. Pembagian tersebut menunjukkan jumlah biaya yang ditanggung pemerintah Seoul diantara seluruh biaya yang dibutuhkan pangkalan militer AS di Korea Selatan. Dantara biaya tersebut, termasuk gaji pekerja Korea Selatan di pangkalan militer AS, biaya pembangunan fasilitas pangkalan militer serta biaya dukungan untuk peralatan atau produk keperluan.



Sebenarnya, biaya penempatan untuk pangkalan militer AS di Korea Selatan ditanggung oleh AS jika didasarkan pada Perjanjian tentang Status Hukum Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (SOFA). Korea Selatan hanya menyediakan fasilitas dan pangkalang dengan gratis. Namun, mulai tahun 1990-an, sejumlah biaya penempatan pangkalan militer AS di Korea Selatan ditanggung oleh Korea Selatan. Dengan diawali perjanjian pertama tahun 1991, kedua pihak menandatangani perjanjian khusus sebanyak 9 kali hingga saat ini. Perjanjian ke-9 yang dibuat tahun 2014 lalu jatuh tempo pada tgl.31 Desember tahun ini. Untuk itu, perjanjian ke-10 yang akan diterapkan mulai tahun 2019 harus ditandatangani tahun ini.



Presiden Trump tetap ingin menaikkan biaya pertahanan untuk pangkalan militer AS di negara-negara aliansi termasuk Korea Selatan. Besar kemungkinan mereka akan meminta beban biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan Baterai Pertahanan Area Terminal Jangkauan Tinggi. Pemerintah menyatakan pihaknya berupaya untuk mengeluarkan hasil kesepakatan yang rasional agar seluruh masyarakat Korea Selatan menerima hasilnya.