Presiden Moon Menilai Positif Kesepakatan Antara Dua Korea

Presiden Moon Jae-in menilai hasil kunjungan delegasi khusus Korea Selatan ke Korea Utara dengan positif dan meminta pelaksanaan langkah lanjutan terkait isi kesepakatan tersebut secara lancar. Pada hari Selasa (6/3/2018), Presiden Moon menerima laporan dari Ketua Badan Keamanan Nasional Chung Eui-yong. Delegasi khusus Korea Selatan mengunjungi Korea Utara selama dua hari pada tanggal 5 dan 6 Maret, serta mengadakan pertemuan selama beberapa jam dengan Ketua Partai Buruh Korea Utara, Kim Jong-un.



Hasilnya dua Korea sepakat untuk membuka KTT antara Korea pada akhir bulan April di pihak Selatan Panmunjeom, yaitu Rumah Damai. Dua Korea menyepakati untuk memasang telepon langsung atau hot line antara dua pemimpin. Pembicaraan pertama melalui hot line tersebut akan digelar sebelum KTT ke-3 antara dua Korea.



Korea Utara menyetujui dialog dengan AS mengenai normalisasi hubungan antar negara dan denuklirisasi. Mereka juga berjanji tidak akan menggunakan kekuatan senjata ke arah Selatan. Selain itu, Korea Utara menyatakan pihaknya memahami latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS yang akan dibuka dalam waktu dekat.



Presiden Moon menyatakan rasa puas dengan hasil tersebut karena menegaskan tekad Kim Jong-un untuk denuklirisasi dan menyediakan pangkalan terdepan untuk dialog antara Korea Utara dan AS. Selama dua bulan membangun hubungan, Ketua Chung mengatakan Kim Jong-un memiliki kepercayaan mendalam atas Presiden Moon. Ditambahkannya, dialog Korea Utara dan AS juga telah dipersiapkan, pihaknya juga akan menyampaikan pernyataan khusus dari Korea Utara kepada AS.



Sementara itu, Ketua Chung dan Kepala Badan Intelijen Nasional Korea Suh Hoon akan mengunjungi AS dalam pekan ini untuk menjelaskan hasil kunjungan Korea Utara kepada Presiden Trump. Ketua Chung selanjutnya akan mengunjungi China dan Rusia, sedangkan Kepala Suh Hoon akan mengunjungi Jepang untuk menjelaskan hal yang sama. Presiden Moon Jae-in menjelaskan hasil kunjungan delegasi khusus Korea Selatan ke Korea Utara dengan mengundang Ketua lima partai pada hari Rabu (7/3/2018).