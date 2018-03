Utusan Presiden Moon Ke Korea Utara, Bertolak Ke AS

Dua utusan khusus presiden Moon Jae—in ke Korea Utara, yakni Kepala Kantor Keamanan Nasional Chung Eui-yong dan Kepala Badan Intelijen Nasional, Suh Hoon, berangkat ke AS pada Kamis (8/3/2018). Keduanya berencana akan bertemu dengan pejabat tinggi, intelejen Washington serta menteri-menteri terkait secara berturut-turut. Tidak disebutkan siapa pejabat tinggi dari pihak AS, namun Direktur Badan Intelijen Sentral (CIA) Mike Pompeo dan penasihat keamanan Gedung Putih Herbert McMaster nampaknya disinggung sebagai mitra negosiasi dari AS.



Sebagai agenda terakhir dari perjalanan ke AS, delegasi pemerintah Seoul dilaporkan akan mengunjungi Gedung Putih. Rincian jadwal masih terus diatur namun keduanya akan menyampaikan pesan pihak Korea Utara dan mendesak dialog antara AS dan Korea Utara. Ada spekulasi yang menyebutkan bahwa pesan dari Pyongyang berkaitan dengan penghentian pengembangan rudal balistik antarbenua ICBM atau berhentinya pengoperasian fasilitas nuklir di Yongbyeon.



Saat menjelaskan hasil kunjungannya, Kepala Chung mengatakan delegasi Korea Selatan memiliki pesan Korea Utara yang akan disampaikan ke AS. Ditambahkan, pemimpin Kim Jong-un secara jelas menegaskan komitmen ke arah denuklirsasi dan dialog dengan AS. Namun demikian dia tidak menyebut rincian pesan tersebut.



Setelah mengunjungi AS, Chung akan pergi ke China dan Rusia, sementara Suh akan mengunjungi Jepang. Mereka bekerja keras untuk menggalang dukungan dari 4 negara kuat sekitar Semenanjung Korea, bahkan memperluasnya ke level internasional. Diharapkan upaya untuk membuat AS dan Korea Utara kembali ke meja dialog dapat terlaksana dalam waktu dekat.