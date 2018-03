Trump Menandantangani Pengenaan Tarif Besi dan Baja

Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif tinggi atas baja dan aluminium yang diimpor pada hari Kamis (8/3/2018) waktu setempat. AS mengenakan tarif 25% untuk impor baja, dan 10% untuk impor aluminium. Namun, Kanada dan Meksiko tidak terdampak dalam subyek pengenaan tarif. Perintah tersebut akan diberlakukan pada tgl.15 Maret mendatang. Pemerintah Seoul dan perusahaan yang terdampak merasa belum mendapatkan hasil yang maksimal, namun Presiden Trump masih membuka peluang untuk bernegosiasi kembali bersama negara-negara yang menerima tarif baru tersebut.



Menurut Presiden Trump, industri AS dihancurkan oleh tindakan perdagangan yang ofensif dari luar negeri, khususnya oleh negara alinasi AS. Dia menyatakan adanya 'perang perdagangan' yang tidak berkaitan dengan hubungan alinasi dari sisi keamanan. Sedangkan Kanada dan Meksiko tidak terdampak pengenaan tarif karena saat ini tengah dilakukan renegosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara(NAFTA).



Trump mengatakan apabila suatu negara menghilangkan ancaman ke AS, negara itu bisa bernegosiasi kembali untuk membebaskan diri dari pengenaan tarif. Karenanya, pemerintah Seoul akan membujuk kembali pemerintah Washington. Ada kemungkinan Korea Selatan dapat membebaskan diri dari daftar pengenaan tarif sebelum perintah eksekutif diberlakukan, karena dari pihak AS masih memiliki banyak silang pendapat mengenai pengenaan tarif kepada Korea Selatan. Ada kekhawatiran yang muncul karena hal tersebut dapat mempengaruhi kerjasama keamanan yang saat ini tengah dibangun. Selain itu, dalam impor produk, masih banyak produk Korea Selatan yang tidak dapat tergantikan. Oleh karena itu, ada kemungkinan pengenaan tarif atas produk baja Korea Selatan malah berpengaruh buruk kepada perusahaan AS.