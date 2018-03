Chung Eui-yong : Trump Ingin Bertemu Dengan Kim Jong-un

Pertemuan tingkat tinggi antara Korea Utara dan AS diperkirakan dapat terlaksana pada bulan Mei mendatang setelah Ketua Partai Buruh Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump menunjukkan kesediaan untuk saling bertemu. Ketua Badan Keamanan Nasional Chung Eui-yong yang sedang mengunjungi AS menyatakan hal tersebut dalam pengarahan singkat hari Kamis (8/3/2018) di Gedung Putih. Pada hari itu, Ketua Chung mengunjungi Gedung Putih dan menyampaikan pesan Kim Jong-un kepada Trump. Menurutnya, dalam pesan yang dikirim, Kim Jong-un menjanjikan denuklirisasi dan membatasi uji coba nuklir dan misil. Kim juga memahami makna latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS, serta menunjukkan keinginan untuk bertemu dengan Presiden Trump dalam waktu dekat.



Ketua Chung mengatakan Presiden Trump memberi jawaban dengan menyetujui adanya pertemuan dengan Kim Jong-un pada bulan Mei mendatang untuk denuklirisasi permanen. Juru Bicara Gedung Putih AS, Sarah Sanders menyatakan, Presiden Trump menerima undangan Kim Jong-un, dan pihaknya juga menantikan denuklirisasi oleh Korea Utara. Namun, sampai saat itu, segala jenis sanksi dan tekanan maksimal kepada Pyongyang akan tetap dilaksanakan.



Ketua Chung menyatakan bahwa pihak-pihak terkait dan dunia internasional mendukung denuklirisasi di Semenanjung Korea. Dia juga beranggapan dengan optimis terhadap proses diplomatik untuk memecahkan masalah nuklir Korea Utara berdasarkan pernyataan Presiden Trump. Ditambahkan, kesalahan yang sama di masa lalu tidak boleh dilakukan secara berulang dan Korea Utara harus mematuhi janji dan tingkah laku mereka.



Oleh karena itu, ada kemungkinan besar akan digelar KTT antara Korea Selatan dan Korea Utara pada bulan April, serta KTT antara Korea Utara dan AS di bulan Mei. Masih banyak hal yang diatur kembali, namun suasana dialog mengalami kemajuan yang pesat melalui pertemuan antara pemimpin. Jika seluruh proses berjalan lancar, fase baru untuk mengatasi krisis nuklir dapat terlaksana.