Trump Memecat Menlu AS Tillerson

Presiden Donald Trump melalui cuitan di twitternya menyebut telah memecat Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson pada hari Selasa (13/3/18) waktu setempat dan menunjuk sementara Ketua Badan Intelijen Pusat AS (CIA) Mike Pompeo sebagai penggantinya. Pemecatan Tillerson telah diprediksikan karena hubungannya dengan Trump memburuk akibat perbedaan pandangan.



Tillerson terus menuntut dialog dengan Korea Utara tanpa syarat dan pernah ditegur Trump secara terbuka. Yang lebih buruk Tillerson tidak mengetahui alasan dia dipecat. Selain itu, Deputi Diplomasi Umum Kemenlu AS, Steve Goldstein yang kecewa dengan proses pemecatann Tillerson oleh Trump juga ikut dipecat.



Pemecatan terhadap Tillerson dilasanakan jelang perubahan situasi di Semenanjung Korea, sehingga diperkirakan berpengaruh pada suasana dialog. Calon Menlu baru Pompeo dianggap sebagai tokoh yang bersikap keras terhadap Korea Utara. Dia pernah mengatakan pada awal tahun ini bahwa Kim Jong-un dalam waktu dekat pasti memiliki kemampuan untuk mengirim senjata nuklir ke AS. Pada awal bulan Februari dimana dialog antara dua Korea dimulai, dia mengatakan Korea Utara tidak mengubah tujuan untuk mengembangkan senjata nuklir. Setelah tanggal 11 Maret lalu dimana KTT antara dua Korea, serta KTT antara Korea Utara dan AS disepakati, Pompeo tetap menyatakan harus terus memberi sanksi kepada Korea Utara.



Dalam wawancara dengan Fox News, Pompeo mengatakan bahwa AS tidak melemahkan sanksi atau memberi kemudahan apapun kepada Korea Utara sebelum Kim Jong-un memberi bukti untuk menghentikan uji coba misil dengan sempurna, dapat diverifikasi dan tidak dapat dipulihkan lagi.



Di sisi lain, ada analisis bahwa Pompeo lebih cocok untuk berdialog dengan Korea Utara daripada Tillerson. Karena dia berperan sebagai 'hot line' antara Korea Selatan dan AS dalam menjalankan dialog dengan Korea Utara baru-baru ini, serta mendapat kepercayaan tinggi dari Trump.