Korsel dan AS adakan negosiasa ulang FTA, juga perundingan bea masuk baja

Negosiasi ulang untuk merevisi perjanjian perdagangan bebas FTA antara Korea Selatan dan AS berlangsung di Washington, AS, pada tgl.15 Maret. Perundingan mengenai pemberlakukan bea masuk tinggi dari AS pada impor baja juga dijalankan pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu Perjanjian FTA dan pengenaan tarif baja impor diperkirakan akan saling memberikan dampak.



Delegasi negosiasi Korea Selatan dipimpin kepala negosiai perdagangan Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Energi Korea, Yoo Myong-hee. Sementara asisten ketua Perwakilan Perdagangan AS Michael Beeman mengepalai delegasi AS. Negosiai ulang untuk merevisi FTA dan perundingan baja ditangani oleh pihak yang sama, jadi kedua negosiasi tersebut tampaknya tidak dapat dipisahkan.



Ada yang berspekulasi bahwa negosiasi FTA mungkin tidak menguntungkan bagi pihak Korea Selatan karena pengenaan tarif baru pada impor baja. Korea Selatan mencoba untuk menyediakan fasilitas keamanan terhadap tekanan perdagangan AS di dalam kerangka FTA. Pihak AS diharapkan dapat memberi kelonggaran dalam negosiasi ulang FTA, dengan menggunakan tarif pada impor baja. AS menyatakan kesediaan untuk memotong atau membebaskan bea masuk jika negara yang memiliki hubungan keamanan penting menawarkan solusi untuk memecahkan kekhawatiran tersebut, seperti pasokan baja yang berlebihan.



Di satu sisi, muncul kemungkinan perundingan dalam bentuk pertukaran. Dengan kata lain, Korea Selatan memberikan beberapa kelonggaran di sektor yang diinginkan AS, seperti bidang mobil, dengan timbal balik mendapatkan pengecualian dari tarif tinggi pada impor baja. Selain itu, Seoul mengangkat cara untuk menyingkirkan produk baja yang menggunakan bahan asal China, karena AS menuduh Korea Selatan mengekspor produk baja yang banyak menggunakan bahan dari China.



Pemerintah Seoul bersikeras untuk mengamankan posisinya melalui ‘keseimbangan keuntungan’ dari FTA antara Korea Selatan dan AS. Melalui negosiasi ulang FTA, AS dapat menemukan alternatif yang memuaskan, tapi untuk itu, Korea Selatan tidak akan membuat kompromi tanpa syarat. Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan Sumber Energi Korea telah mengatakan akan menemukan kemajuan negosiasi sambil menjalankan pembicaraan intensif terhadap agenda-agenda yang diangkat melalui dua kali negosiasi sebelumnya.