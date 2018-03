AS dan Korsel Samakan Pandangan Untuk Kesuksesan KTT Korut-AS

Ketua Badan Keamanan Nasional Chung Eui-yong pada hari Selasa (20/3/18) menyatakan bahwa Korea Selatan, AS dan Jepang sepakat untuk meningkatkan kerjasama demi kesuksesan dua KTT, antara dua Korea dan antara AS-Korea Utara. Ketua Chung kembali ke Korea Selatan pada hari Selasa setelah hadir di Pertemuan Ketua Badan Keamanan Nasional antara Korea Selatan, AS dan Jepang yang digelar di San Francisco, AS. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Chung, Penasihat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Herbert McMaster, dan Kepala Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Jepang Shotaro pada tgl.17 dan 18 Maret lalu. Ketua Chung dan Penasihat McMaster mengadakan pertemuan bilateral sebanyak dua kali untuk membahas KTT dengan Korea Utara.



Mengenai hasil pembahasan tersebut, Ketua Chung menyatakan Korea Selatan dan AS sepakat menyamakan pandangan untuk mensukseskan KTT antara AS dan Korea Utara demi perdamaian dan kestabilan baik di Semenanjung Korea maupun di seluruh dunia. Sehubungan dengan masalah tersebut, Korea Selatan, AS dan Jepang juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di masa depan.



Pertemuan antara Ketua Keamanan Nasonal dari tiga negara merupakan yang pertama kali setelah pembukaan KTT antara dua Korea pada bulan April, dan KTT antara AS dan Korea Utara pada bulan Mei ditetapkan.



Pihak-pihak terkait berpendapat bahwa KTT tersebut berhasil digelar dengan mengatasi berbagai halangan, sehingga harus membuahkan hasil yang praktis. Khususnya, Kim Jong-un telah menyatakan tekadnya untuk denuklirisasi, sehingga ada banyak prediksi yang positif dalam berdialog. Untuk mengeluarkan hasil baik dari KTT, bantuan konsisten dari dunia internasional sangat dibutuhkan. Untuk itu, kerjasama erat antara Korea Selatan, AS dan Jepang juga harus diprioritaskan.