Korsel, Korut dan AS Adakan Forum Persiapan KTT di Finlandia

Forum 'dialog 1,5 jalur' antara Korea Selatan, Korea Utara, dan AS yang digelar di Filandia hari Selasa (20/3/18) dan Rabu(21/3/18) waktu setempat membahas dua hal utama terkait dua KTT antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS yang akan berlangsung pada bulan April dan Mei mendatang. Forum tersebut menghadirkan sejumlah mantan pejabat pemerintah dan ilmuwan, meliputi profesor Universitas Handong Kim Joon-hyung, Ketua Institut Penelitian Sejong Baek Jong-chun, mantan Duta Besar AS untuk Korea Selatan Kathleen Stephens, dll. Selain itu, Wakil Direktur Jenderal Urusan Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Choe Kang-il, mendapat perhatian lebih karena hadir sebagai pelaksana tugas dirjen. Alasannya karena dia akan berperan penting dalam persiapan KTT antara Korea Utara dan AS.





Forum tersebut berlangsung tanpa menetapkan tema atau format tertentu untuk mengeluarkan masing-masing pandangan. Ada banyak diskusi terkait persiapan dua KTT termasuk masalah denuklirisasi di Semenanjung Korea. Namun, forum itu bukan dialog antara otoritas terkait, sehingga hanya dibicarakan dengan koprehensif.



Dialog 1,5 jalur bukan pertemuan resmi otoritas terkait sehingga pembahasan yang penuh tanggung jawab tidak dapat dilaksanakan. Namun, dialog itu bisa berfungsi sebagai kerangka dialog yang bermanfaat sebelum mengadakan negosiasi yang penting di masa depan. Melalui dialog dengan bebas, pihak-pihak terkait bisa memahami pernyataan dan tujuan masing-masing negara. Melalui hasil dialog, mereka bisa menetapkan pernyataan, strategi, atau tujuan yang realistis untuk pembahasan yang sebenarnya.



KTT antara dua Korea serta antara Korea Utara dan AS dijadwalkan berlangsung pada bulan April dan Mei mendatang. Pembahasan berbagai hal untuk KTT belum dilaksanakan namun Korea Selatan telah menjalankan beberapa persiapan. Oleh karena itu, Forum Helsinki dapat dikatakan sebagai kontak di bawah meja. Banyak pihak yang memperhatikan apakah hasil forum ini dapat menjadi landasan kuat untuk menyukseskan dua KTT tersebut.