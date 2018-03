Naiknya Suku Bunga AS Mendorong Pembalikan Tingkat Kunci Antara Korea Selatan dan AS

Komite Pasar Terbuka Federal AS pada tgl.21 Maret menaikkan suku bunga utamanya 0,25%, dan hasilnya suku bunga acuan AS meningkat dari kisaran 1,25% hingga 1,5%, menjadi ke kisaran 1,5% sampai 1,75%. Ketua Bank Sentral AS Jerome Powell mengambil kenaikan suku bunga dalam Komite Pasar Terbuka Federal yang baru pertama kali dia pimpin. Kenaikan juga terjadi untuk pertama kali dalam 3 bulan sejak bulan Desember tahun lalu.



AS pernah menaikkan suku bunga sekali masing-masing di tahun 2015 dan 2016, kemudian sebanyak tiga kali pada tahun 2017. AS sedang mendekati jalur normalisasi suku bunga dengan mempercepat lajunya kenaikan tingkat kunci. Kenaikan itu dianggap mencerminkan kepercayaan AS atas ekonomi riil. Saat ini, indikator konsumsi, investasi dan ketenagakerjaan di AS terus dilihat dari tren positif. Jalur pertumbuhan tersebut juga didukung oleh kebijakan Trump untuk rencana pemangkasan pajak dan investasi infrastruktur sebesar 1,5 tirilun dolar.



Bank Sentral AS juga menunjukkan pandangan positif pada prediksi ekonomi tahun 2018, yaitu naik 0,2% poin dari sebelumnya 2,5% menjadi 2,7%. Para pengamat berspekulasi AS akan menaikkan suku bunga 2 hingga 3 kali dalam tahun ini. Ketua Powel juga mengatakan kepada wartawan bahwa kenaikan suku bunga secara bertahap membantu ekonomi negaranya. Namun demikian, bank sentral di Eropa dan Asia diperkirakan akan berhati-hati atas kenaikan suku bunga tersebut, karena indikator ekonomi dari negara lain tidak begitu baik dibanding AS.



Sebagai contoh Korea Selatan, muncul kekhawatiran atas keluarnya dana dari pasar domestik, karena suku bunga AS lebih tinggi daripada level di Korea Selatan. Meskipun modal tidak keluar secara mendadak, namun Bank Sentral Korea Selatan harus bertanya-tanya tentang kenaikan suku bunganya, jika kenaikan tingkat kunci AS akan terus berlanjut.