Untuk Sementara, Korea Selatan Dibebaskan dari Tarif Impor Baja AS

AS tidak memasukkan Korea Selatan dari tarif impor baja untuk sementara waktu hingga akhir bulan April. Selama kurun waktu itu, Korea Selatan akan bernegosiasi dengan AS untuk ‘dibebaskan secara permanen’. Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer mengatakan pada tgl.22 Maret bahwa pemerintahan Trump untuk sementara waktu akan mencabut beberapa negara dari tarif impor, yaitu pada Korea Selatan, Uni Eropa, Kanada, Meksiko, Argentina, Australia dan Brazil. Negara-negara lain, seperti China dan India dikenakan tarif 25% pada impor baja dan tarif 10% pada aliminium mulai tgl. 23 Maret.



Robert Lighthizer tidak menyebut apakah tindakan AS ini merupakan pengecualian sementara waktu atau pengecualian permanen. Namun juru runding negosiasi perdagangan Korea Selatan Kim Hyun-jong mengatakan pengecualian tersebut sebagai ‘pengecualian untuk sementara waktu’ sampai akhir bulan April. Singkatnya negosiasi bersyarat dengan AS akan digelar hingga batas waktu tersebut namun tidak menyebut rincian pembicaraan dan persyaratan, karena negosiasi sedang berlangsung.



Korea Selatan dan AS menjalankan perundingan revisi perjanjian perdagangan bebas dan pengecualian tarif impor baja, pada waktu yang bersamaan. Hasil dari negosiasi tersebut penundaan sementara tarif baja dapat diterapkan pada Korea Selatan. Lebih lanjut, pemerintah Seoul dilaporkan sedang mengkaji penghapusan bea masuk truk pick-up dari AS ke Korea Selatan yang akan ditunda. Bea masuk truk pick-up akan dicabut dalam 3 tahun ke depan, sesuai dengan hasil perjanjian perdagangan bebas antara Korea Selatan dan AS yang ada.



Sikap AS tersebut meredakan kekhawatiran kalangan industri baja dalam negeri. Namun di satu sisi, masih muncul kekhawatiran atas ketidakpastian yang tetap berlanjut, terkait hasil perjanjian yang harus menunggu hingga akhir bulan April. Jika negosiasi gagal untuk mencapai hasil yang baik, maka kemungkinan AS akan memberlakukan tarif tunggang pada impor baja Korea Selatan.