Cheongwadae Apresiasi Pembebasan Korsel dari Tarif Besi AS

Kantor Kepresidenan Cheongwadae menyambut hangat pembebasan tarif impor besi Korea dan menekankan hubungan alinasi yang kokoh dengan AS. Kepala Humas Presiden Yoon Young-chan pada hari Senin (26/3/18) menilai hasil negosiasi dapat menjadi pertimbangan keseimbangan kepentingan dua negara dan melindungi industri pertanian Korea Selatan. Yoon menekankan Korea Selatan menjadi negara pertama yang dibebaskan dari pengenaan tarif besi impor diantara 12 negara yang terkena tarif besi. Menurutnya, hal tersebut menghapus ketidakpastian perdagangan antara dua negara dan unsur konflik menjelang pembukaan dua KTT antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS. Oleh karena itu, hasil kesepakatan semakin memperkokoh hubungan kerjasama antara Korea Selatan dan AS.



Korea Selatan dan AS mencapai kesepakatan dalam renegosiasi FTA dan pengenaan tarif atas besi buatan Korea Selatan. Setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan tarif 25% terhadap besi impor pada tgl.8 Maret lalu, Korea Selatan melaksanakan negosiasi untuk dua hal, yaitu revisi FTA dan tarif besi secara bersamaan. Dalam negosiasi, Korea Selatan agak mundur dari sisi bidang otomotif, namun berhasil dibebaskan dari pengenaan tarif besi.



Lebih lanjut, waktu pencabutan tarif mobil kargo Korea Selatan diperpanjang dari sebelumnya tahun 2021 menjadi tahun 2041. Selain itu, Korea Selatan menambah jumlah mobil AS yang diekspor dengan memenuhi standar keamanan AS tanpa memenuhi standar keamanan Korea Selatan sampai 50 ribu unit per tahun. Dua negara juga sepakat untuk membebaskan Korea Selatan dalam daftar negara pengenaan tarif 25% terhadap produk besi. Namun, AS menetapkan kuota ekspor produk besi Korea Selatan pada kisaran 70% dari rata-rata volume ekspor besi Korea Selatan ke AS selama 3 tahun sebelumnya.



Konflik perdagangan antara Korea Selatan dan AS menjadi masalah serius menjelang dua KTT antara Korea Selatan, Korea Utara, dan AS. Namun, pencapaian negosiasi tersebut menjadi sinyal baik terhadap suksesnya kerja sama dua negara.