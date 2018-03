Kim Jong-un Kunjungi China Atas Undangan Xi Jinping

Kantor Berita Resmi Korea Utara (KCNA) memastikan kunjungan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ke China pada hari Rabu (28/3/18). Cheongwadae menyatakan pihaknya juga menerima laporan mengenai kunjungan Kim Jong-un ke China. Menurut KCNA, Kim Jong-un telah mengunjungi China secara tidak resmi mulai tanggal 25-28 Maret bersama isterinya Ri Sol-ju, dan anggota lain seperti Choe Ryong-hae dan Menteri Luar Negeri Ri Yong-ho, atas undangan Presiden China Xi Jinping.



Pertemuan antara Presiden Xi dan Kim Jong-un digelar di Balai Besar Rakyat Beijing pada tgl.26 Maret. Mereka bertukar pandangan mengenai perkembangan hubungan dua negara dan situasi di Semenanjung Korea. Kim Jong-un menekankan pertemuan dengan dewan pimpinan China harus sering digelar untuk meningkatkan persahabatan, komunikasi yang strategis, dan kerjasama antara dua negara. Presiden Xi Jinping menilai perubahaan yang positif di Semenanjung Korea adalah hasil upaya dari partai dan pemerintah Pyongyang berdasarkan ‘keputusan strategis’ dari Kim Jong-un. Menurut berita, Kim Jong-un mengundang Presiden Xi ke Korea Utara, dan Xi juga menerima undangan tersebut.



Sementara itu, berdasarkan liputan media China CCTV dan Kantor Berita Xinhua, Kim Jong-un mengupayakan denuklirisasi Semenanjung Korea yang merupakan ‘wasiat dari Kim Il-song dan Kim Jong-il’, dan hal itu adalah pernyataan konsisten dari Pyongyang.’ Ditambahkannya, apabila Korea Selatan dan AS mengambil langkah terkait secara bertahap, masalah denuklirisasi dapat dipecahkan.



Kunjungan Kim Jong-un ke China dilaksanakan berdasarkan kepentingan strategis dua pihak. China perlu melakukan intervensi aktif di suasana dialog antara dua Korea dan AS. Selain itu, Korea Utara memerlukan keberpihakan China terutama menjelang KTT dengan AS. Dengan demikian, fase dialog disediakan antara Korsel-AS dan Korut-China.