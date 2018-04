Jet Tempur Siluman Pertama AU Korea Selatan Dilakukan Debut Publiknya

Pesawat tempur siluman pertama untuk Angkatan Udara Korea Selatan telah melakukan peluncuran di AS, pada tgl.28 Maret. Dengan dimulainya jet tempur F-35A pertama tersebut, total 6 unit jet akan diproduksi selama tahun 2018. Pesawat tempur tersebut akan digunakan dalam pendidikan pilot dan mekanis Angkatan Udara Korea Selatan yang dikirim ke pangkalan Luke, Arizona, AS. Pasokan pesawat tersebut ke Korea Selatan dimulai pada bulan Maret tahun 2019 dan 40 unit pesawat akan dikerahkan ke pangkalan AU hingga tahun 2021.



Korea Selatan mampu meningkatkan daya pencegahan melawan Korea Utara dengan memiliki jet tempur yang memiliki keunggulan siluman. Pesawat yang tidak terdeteksi dari radar musuh mampu menembak fasilitas penting di Korea Utara secara rahasia. Menteri pertahananan Korea Selatan Song Yong-moo mengatakan kepemilikan pesawat tersebut akan menjadi landasan demi peningkatan kemampuan strategis gabungan Angkatan Udara Korea Selatan dan AS, serta meningkatkan kemampuan dalam strategi darat dari Angkatan Udara negaranya.



F-35A yang merupakan pesawat jet siluman generasi kelima, memiliki kecepatan maksimum Mach 1,8 dan jangkauan pertempuran 1.093 km. Pesawat tersebut dipersenjatai rudal udara, amunisi serangan bersama atau JDAM serta bom diameter kecil atau SDB. Secara khusus, radar AN/APG-81 yang terpasang di F-35A, tidak mudah terdeteksi dari peralatan pengintai elektronik musuh. Radar itu juga memiliki kelebihan mencari 19 dari 23 bidikan di udara dalam 3 menit pada jarak 150 km di depannya.



Selain itu, militer Korea Selatan berencana akan memasok 4 unit masing-masing pesawat pengintai tanpa awak Global Hawk dan pesawat tanker atau pembawa bahan bakar ke pesawat lain. Dengan demikian, militer Korea Selatan mampu menghimpun kekuatan pesawat tempur tercanggih di Asia Timur Lalut. Baru-baru ini, China mulai mengerahkan pesawat Stealth J-20 ke tempat pertempuran yang sebenarnya, sementara Jepang rencananya akan memasok total 42 unit F-35A dan 10 diantaranya akan dikerahkan.