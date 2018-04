Korea Selatan, AS Umumkan Revisi FTA, Tarif Baja

Kesepakatan tentang revisi perjanjian perdagangan bebas, FTA dan tarif baja antara Korea Selatan dan AS telah diformulasikan melalui pernyataan bersama dari menteri perdagangan bilateral pada tgl.28 Maret. Dalam pernyataan tersebut, keduanya telah sepakat atas revisi FTA dan persyaratan umum terkait secara prinsip dan pokok. Dikatakan kedua pihak juga sepakat akan membebaskan Korea Selatan dari tarif AS pada impor baja. Menurutnya, kesepakatan atas produk baja rencananya akan diberlakukan mulai tgl.1 Mei tahun 2018. Para juru runding bilateral juga sedang berupaya untuk merampungkan kondisi dari negosiasi FTA antara kedua negara.



Berdasarkan pernyataan bersama, kesepakatan tersebut meliputi pembahasan isu-isu terkait investasi, tarif, otomotif dan tindakan anti-dumping serta anti-subsidi. Selain itu sektor obat, pabean dan tekstil juga telah mencapai kesepakatan tambahan agar perjanjian dapat diimplementasikan dengan lancar. Keduanya memandang kesepatakan kali ini merupakan kemajuan penting dalam peningkatan perdagangan dan ekonomi bilateral. Sebagai hasilnya, soal revisi FTA dan tarif baja telah diselesaikan secara resmi dan hanya tersisa proses pengaturan tingkat kerja.



Sementara itu, pemerintah menyatakan tengah melangsungkan pembicaraan dengan otoritas keuangan AS dan Dana Moneter Internasional menjelang pengeluaran laporan valuta asing AS di bulan April. Dikatakan pembicaraan itu berlangsung terpisah dengan negosiasi untuk merevisi FTA. Pemerintah Seoul membantah spekulasi bahwa pembicaraan tentang FTA, tarif baja dan bahkan valuta asing sudah digelar pada waktu yang bersamaan. Sebelumnya seorang pejabat pemerintah Washington menyatakan kesepakatan terkait valuta asing juga tercapai di tengah negosiasi revisi FTA antara Korea Selatan dan AS.



Kementerian Keuangan AS merilis laporan tentang valuta asing pada bulan April dan Oktober, dan menetapkan negara mana saja yang memanipulasi nilai mata uang. Kini Korea Selatan sedang berada di negara yang terantisipasi untuk memanipulasi mata uang, dilihat dalam hal neraca perdagangan dan neraca berjalan perdagangan.