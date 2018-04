AS-Korut Akan Lakukan Negosiasi Denuklirisasi Pada Bulan Mei atau Awal Juni

Presiden AS Donald Trump dalam sidang kabinet hari Senin (9/4/18) waktu setempat mengatakan KTT antara Korea Utara dan AS akan digelar pada bulan Mei atau awal bulan Juni. Hal tersebut merupakan pernyataan resmi Trump terkait kontak dua negara, waktu pembukaan dan pembahasan denuklirisasi KTT untuk yang pertama kali. Trump berharap negosiasi denuklirisasi di Semenanjung Korea mampu terselesaikan melalui pertemuan dua negara. Dengan demikian, melalui pernyataan tersebut secara tidak langsung Trump telah memberi kepastian agenda KTT antara dua negara. Pihaknya berharap melalui KTT hubungan dua negara dapat diperbaiki berdasarkan kehormatan masing-masing.



Presiden Trump juga mengatakan bahwa pemecahan masalah denuklirisasi sebenarnya harus diselesaikan oleh Presiden sebelumnya. Pernyataan tersebut ditafsirkan jika presiden-presiden sebelumnya mulai bernegosiasi sebelum teknologi pengembangan nuklir Korea Utara menjadi canggih, pemecahan masalah akan terasa lebih mudah.



Pernyataan langsung Presiden Trump mengenai KTT antara Korea Utara dan AS menghilangkan kekhawatiran atas pembatalan pertemuan dua pnegara. Para pakar memperhatikan waktu pengeluaran pernyataan yang bertepatan dengan hari pertama Penasihat Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih John Bolton mulai melaksanakan tugas resmi. Bolton sebelumnya bersikap keras atas nuklir Korea Utara. Selain itu, mantan Ketua Badan Intelijen Pusat AS-CIA, Mike Pompeo yang juga bersikap keras terhadap Korea Utara ditujuk sebagai Menteri Luar Negeri AS yang baru. Dua hal tersebut membuat banyak kekhawatiran atas pembukaan normal KTT antara Korea Utara dan AS.



Sementara itu, Cheongwadae menyatakan proses persiapan KTT antara dua negara berjalan lancar. Menurut salah seorang pejabat utama, pihak Korea Selatan terus mendapat laporan dari AS mengenai proses persiapan dan menyampaikan pandangan Seoul kepada AS.