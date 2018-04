Suku Bunga Acuan Tetap Dipertahankan Pada 1,5%

Suku bunga acuan Korea Selatan tetap dipertahankan terkait ketidakpastian kondisi ekonomi baik di dalam maupun luar negeri. Komite Keuangan Korea membekukan suku bunga pada level 1,5% sebanyak 3 kali berturut-turut sejak dinaikkan 0,25% pada bulan November tahun lalu. Hasilnya, pembalikan suku bunga antara Korea Selatan dan AS juga terus berlanjut.



Pasar Keuangan telah memprediksi pembekuan suku bunga karena tidak mencukupi daya penggerak kenaikan tambahan suku bunga. Penyebab pertama adalah tingkat inflasi sebagai salah satu pengukur penting dalam menentukan suku bunga, berada di bawah prediksi. Indeks harga konsumen di kuartal pertama tahun ini tercatat 1,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, menyentuh titik terendah sejak kuartal ketiga tahun 2016. Angka itu lebih rendah daripada prediksi BOK untuk paruh pertama sebesar 1,5% dan menunjukkan tanda-tanda perlambatan dalam jalur pemulihan belanja lokal.



Lingkungan ketenagakerjaan mengalami dampak yang cukup serius. Jumlah pekerja yang direkrut di bulan Maret meningkat 112 ribu orang dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya, stagnan pada kisaran 100 ribu orang selama 2 bulan berturut-turut. Sedangkan rasio pengangguran mencapai rekor terburuk dalam 17 tahun terakhir.



Prospek perekonomian ke depan dihawatirkan masih belum menemukan perubahan positif. Pertama, masih adanya kekhawatiran tentang persengketaan dagang antara AS dan China yang dapat memberi pukulan berat pada ekonomi Korea. Risiko lain adalah tekanan apresiasi nilai mata uang Won seiring proteksionisme dari AS. Perkiraan kenaikan suku bunga AS yang akan dipercepat, berbarengan dengan peningkatan utang rumah tangga dalam negeri yang juga sangat cepat, diprediksi akan menjadi ledakan ekonomi di Korea Selatan. Meskipun demikian masih ada faktor positif, termasuk pemulangan turis berkelompok China, anggaran tambahan untuk pembuatan tempat kerja usia muda dan fase dialog di Semenanjung Korea. Namun demikian, ketidakpastian ekonomi terkait kenaikan suku bunga kali ini masih belum dapat dihapuskan.