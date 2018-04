Penasehat Keamanan Puncak Korea Selatan dan AS Bertemu di Washington

Penasehat Keamanan Nasional Korea Selatan Chung Eui-yong mengunjungi Gedung Putih pada tgl.12 April dan mengadakan pertemuan dengan rekannya dari AS, John Bolton. Pembicaraan yang berlangsung satu jam itu merupakan tanggapan atas perombakan pejabat tinggi keamanan di AS. Perombakan tersebut memiliki makna besar karena dilakukan menjelang pertemuan puncak antar Korea dan KTT antara Korea Utara dan AS. Oleh karena itu, kedua penasehat keamanan sepakat untuk membuka jalur komunikasi bilateral yang intensif. Pada saat yang bersamaan, Kepala Sekretariat Keamanan Nasional Jepang Shotaro Yachi juga tengah melawat ke AS, namun tidak ada langkah pertemuan trilateral antara Korea Selatan, AS dan Jepang.



Penasehat Keamanan Chung menyampaikan keduanya telah membicarakan sarana agar dua KTT antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS dapat mencapai keberhasilan. Kedua pihak telah berukar pandangan mengenai berbagai cara mewujudkan denuklirsasi Semenanjung Korea secara damai. Chung menilai pembicaraan tersebut sangat bermanfaat, namun tidak menyebutkan apakah keduanya berhasil mengatur rencana spesifik terkait penyelesaian denuklirsasi. Pihaknya juga tidak menjawab pertanyaan terkait tempat penyelenggaraan pertemuan.



Di lain pihak, John Bolton baru saja dilantik sebagai penasehat keamanan Gedung Putih pada tgl.9 April lalu. Pelantikan tersebut membuat fokus beralih pada dampak KTT antara Korea Utara dan AS. Sosok Bolton yang dikenal sebagai kubu konservatif ekstrim memunculkan kekhawatiran atas tertundanya KTT, bahkan gagal untuk diadakan. Namun presiden Trump secara langsung pada tgl.9 April lalu menyakinkan bahwa pertemuan dengan Korea Utara akan digelar pada akhir bulan Mei atau awal Juni. Oleh karena itu, kekhawatiran terkait pelaksanaan pertemuan telah dihapus sepenuhnya. Meskipun AS diperkirakan tetap akan bersikap keras di bawah tim diplomatik baru Gedung Putih pimpinan Bolton. Saat ini, pembangunan kepercayaan dan pembicaraan yang erat dari pejabat tinggi keamanan antara Korea Selatan dan AS menjadi lebih penting.