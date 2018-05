Trump Mempertimbangkan Panmunjeom Sebagai Lokasi KTT dengan Korut

Panmunjeom dimunculkan sebagai calon lokasi pelaksanaan KTT AS dengan Korea Utara, karena dinilai bersifat simbolis. Presiden Trump mengatakan pada hari Senin(30/4/18) waktu setempat bahwa dirinya mempertimbangkan Panmunjeom sebagai lokasi pelaksanaan KTT dengan Korea Utara. Dia mengungkapkan hal tersebut saat mengadakan jumpa pers bersama dengan Presiden Nigeria. Penyebutan nama daerah tertentu sebagai lokasi pembukaan KTT dengan Korea Utara oleh Trump merupakan yang pertama kali. Menurut Trump, dia telah berbicara dengan Presiden Moon Jae-in, dan Presiden Moon telah meneruskannya ke pihak Korea Utara.



Hingga saat ini, berbagai tempat dipertimbangkan sebagai lokasi pembukaan KTT antara Korea Utara dan AS. Washington dan Pyongyang secara otomatis dikecualikan, mengingat isu politik yang dapat ditimbulkan. Oleh sebab itu, Singapura, Ulanbator, Jenewa, Stockholm, Guam, dll muncul sebagai calon lokasi KTT. Sebenarnya, Panmunjeom lebih awal dibicarakan sebagai calon lokasi KTT antara Korea Utara dan AS setelah Presiden Trump menerima usulan KTT dengan Korea Utara. Namun, AS tidak ingin menjadikan Panmunjeom sebagai lokasi KTT karena makna KTT antara kedua negara mengecil, dan peran Seoul sebagai perantara ditonjolkan secara berlebihan. Namun, saat ini, Panmunjeom kembali dibicarakan sebagai lokasi KTT karena Panmunjeom dianggap sebagai simbol perdamaian setelah KTT dua Korea.



Saat ini, Presiden Trump dibicarakan sebagai calon penerima Hadiah Nobel Perdamaian. Partai Demokrat AS juga mulai menilai positif kebijakan Trump terhadap Semenanjung Korea. Selain itu, tampaknya Trump mempertimbangkan hal-hal praktis dan usulan Presiden Moon dalam menetapkan lokasi KTT. Alasan terkait ini adalah Panmunjeom sangat cocok untuk mempersiapkan urusan protokoler, pengawalan, dll dengan lebih cepat dan nyaman.